20 Lübnan lirasından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile LBP → RWF çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,01529R₣ RWF

05:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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RWF
1 LBP → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01530,0153
Düşük0,01510,0148
Ortalama0,01520,0151
Değişim1.01%3.14%
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1 LBP → RWF istatistikleri

LBP → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0151 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0152 oldu. LBP → RWF kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

LBP → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0148 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0151 oldu. LBP → RWF kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5470,9481,34318,1250,791
1 CAD0,7111,2121,0990,6730,95412,8690,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6180,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7140,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ruanda Frangı
1 LBP0,01529 RWF
5 LBP0,07644 RWF
10 LBP0,15288 RWF
20 LBP0,30576 RWF
50 LBP0,76440 RWF
100 LBP1,52879 RWF
250 LBP3,82198 RWF
500 LBP7,64395 RWF
1000 LBP15,28790 RWF
2000 LBP30,57580 RWF
5000 LBP76,43950 RWF
10000 LBP152,87900 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Lübnan Lirası
1 RWF65,41130 LBP
5 RWF327,05650 LBP
10 RWF654,11300 LBP
20 RWF1.308,22600 LBP
50 RWF3.270,56500 LBP
100 RWF6.541,13000 LBP
250 RWF16.352,82500 LBP
500 RWF32.705,65000 LBP
1000 RWF65.411,30000 LBP
2000 RWF130.822,60000 LBP
5000 RWF327.056,50000 LBP
10000 RWF654.113,00000 LBP