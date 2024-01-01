bin Ruanda frangından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile RWF → LBP çevirin

1.000 rwf
67.971,50 lbp

1,000R₣ RWF = 67,97ل.ل. LBP

05:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek68,279869,3047
Düşük67,915967,9159
Ortalama68,130368,5264
Değişim-0.44%-1.71%
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1 RWF → LBP istatistikleri

RWF → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 68,2798, en düşük 67,9159 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 68,1303 oldu. RWF → LBP kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

RWF → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 69,3047, en düşük 67,9159 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 68,5264 oldu. RWF → LBP kurundaki değişiklik -1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9251,3860,7851,3331,53318,23683,735
1 EUR1,08111,4980,8491,4411,65719,70990,501
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,16160,435
1 GBP1,2741,1781,76511,6981,95323,226106,649

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Lübnan Lirası
1 RWF67,97150 LBP
5 RWF339,85750 LBP
10 RWF679,71500 LBP
20 RWF1.359,43000 LBP
50 RWF3.398,57500 LBP
100 RWF6.797,15000 LBP
250 RWF16.992,87500 LBP
500 RWF33.985,75000 LBP
1000 RWF67.971,50000 LBP
2000 RWF135.943,00000 LBP
5000 RWF339.857,50000 LBP
10000 RWF679.715,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ruanda Frangı
1 LBP0,01471 RWF
5 LBP0,07356 RWF
10 LBP0,14712 RWF
20 LBP0,29424 RWF
50 LBP0,73561 RWF
100 LBP1,47121 RWF
250 LBP3,67803 RWF
500 LBP7,35605 RWF
1000 LBP14,71210 RWF
2000 LBP29,42420 RWF
5000 LBP73,56050 RWF
10000 LBP147,12100 RWF