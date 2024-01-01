1 Lübnan lirasından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile LBP → HNL çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0002814L HNL

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 LBP → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim0.51%1.55%
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1 LBP → HNL istatistikleri

LBP → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. LBP → HNL kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

LBP → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. LBP → HNL kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1390,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6210,464
1 AUD0,6460,9111,10410,6140,86811,7260,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Honduras Lempirası
1 LBP0,00028 HNL
5 LBP0,00141 HNL
10 LBP0,00281 HNL
20 LBP0,00563 HNL
50 LBP0,01407 HNL
100 LBP0,02814 HNL
250 LBP0,07036 HNL
500 LBP0,14072 HNL
1000 LBP0,28145 HNL
2000 LBP0,56290 HNL
5000 LBP1,40724 HNL
10000 LBP2,81448 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Lübnan Lirası
1 HNL3.553,05000 LBP
5 HNL17.765,25000 LBP
10 HNL35.530,50000 LBP
20 HNL71.061,00000 LBP
50 HNL177.652,50000 LBP
100 HNL355.305,00000 LBP
250 HNL888.262,50000 LBP
500 HNL1.776.525,00000 LBP
1000 HNL3.553.050,00000 LBP
2000 HNL7.106.100,00000 LBP
5000 HNL17.765.250,00000 LBP
10000 HNL35.530.500,00000 LBP