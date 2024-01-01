250 Lübnan lirasından Gine frangına

Reel döviz kuru ile LBP → GNF çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,09624GFr GNF

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GNF
1 LBP → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09640,0966
Düşük0,09590,0959
Ortalama0,09620,0963
Değişim-0.12%-0.03%
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1 LBP → GNF istatistikleri

LBP → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0964, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0962 oldu. LBP → GNF kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

LBP → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0966, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0963 oldu. LBP → GNF kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34318,1350,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7320,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Gine Frangı
1 LBP0,09624 GNF
5 LBP0,48121 GNF
10 LBP0,96242 GNF
20 LBP1,92484 GNF
50 LBP4,81211 GNF
100 LBP9,62422 GNF
250 LBP24,06055 GNF
500 LBP48,12110 GNF
1000 LBP96,24220 GNF
2000 LBP192,48440 GNF
5000 LBP481,21100 GNF
10000 LBP962,42200 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Lübnan Lirası
1 GNF10,39050 LBP
5 GNF51,95250 LBP
10 GNF103,90500 LBP
20 GNF207,81000 LBP
50 GNF519,52500 LBP
100 GNF1.039,05000 LBP
250 GNF2.597,62500 LBP
500 GNF5.195,25000 LBP
1000 GNF10.390,50000 LBP
2000 GNF20.781,00000 LBP
5000 GNF51.952,50000 LBP
10000 GNF103.905,00000 LBP