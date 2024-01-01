2.000 Lübnan lirasından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile LBP → GHS çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0001772GH¢ GHS

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → GHS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GHS
1 LBP → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-0.71%2.28%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → GHS istatistikleri

LBP → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → GHS kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

LBP → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → GHS kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7061,5450,9491,34218,1230,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8730,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6210,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,7280,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Gana Sedisi
1 LBP0,00018 GHS
5 LBP0,00089 GHS
10 LBP0,00177 GHS
20 LBP0,00354 GHS
50 LBP0,00886 GHS
100 LBP0,01772 GHS
250 LBP0,04430 GHS
500 LBP0,08861 GHS
1000 LBP0,17722 GHS
2000 LBP0,35443 GHS
5000 LBP0,88609 GHS
10000 LBP1,77217 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Lübnan Lirası
1 GHS5.642,79000 LBP
5 GHS28.213,95000 LBP
10 GHS56.427,90000 LBP
20 GHS112.855,80000 LBP
50 GHS282.139,50000 LBP
100 GHS564.279,00000 LBP
250 GHS1.410.697,50000 LBP
500 GHS2.821.395,00000 LBP
1000 GHS5.642.790,00000 LBP
2000 GHS11.285.580,00000 LBP
5000 GHS28.213.950,00000 LBP
10000 GHS56.427.900,00000 LBP