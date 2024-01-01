Lübnan lirasından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → BZD çevirin

1.000 lbp
0,13 bzd

1.00000 LBP = 0.00013 BZD

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.073289.11691.452521.65120.94799518.3093
1 GBP1.1699911.25565104.2671.699461.931921.1091521.422
1 USD0.93180.7964183.03851.353451.538580.8833517.0605
1 INR0.01122120.009590740.012042610.01629910.01852850.01063780.205453

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Lübnan lirasından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Belize Doları
1 LBP0.00013 BZD
5 LBP0.00067 BZD
10 LBP0.00133 BZD
20 LBP0.00267 BZD
50 LBP0.00666 BZD
100 LBP0.01333 BZD
250 LBP0.03332 BZD
500 LBP0.06663 BZD
1000 LBP0.13326 BZD
2000 LBP0.26653 BZD
5000 LBP0.66632 BZD
10000 LBP1.33264 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Lübnan Lirası
1 BZD7503.90000 LBP
5 BZD37519.50000 LBP
10 BZD75039.00000 LBP
20 BZD150078.00000 LBP
50 BZD375195.00000 LBP
100 BZD750390.00000 LBP
250 BZD1875975.00000 LBP
500 BZD3751950.00000 LBP
1000 BZD7503900.00000 LBP
2000 BZD15007800.00000 LBP
5000 BZD37519500.00000 LBP
10000 BZD75039000.00000 LBP