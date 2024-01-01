5.000 Lübnan lirasından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → BZD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00002233BZ$ BZD

03:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BZD
1 LBP → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.03%-0.08%
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1 LBP → BZD istatistikleri

LBP → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → BZD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → BZD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7081,5470,9491,34318,140,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7280,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Belize Doları
1 LBP0,00002 BZD
5 LBP0,00011 BZD
10 LBP0,00022 BZD
20 LBP0,00045 BZD
50 LBP0,00112 BZD
100 LBP0,00223 BZD
250 LBP0,00558 BZD
500 LBP0,01117 BZD
1000 LBP0,02233 BZD
2000 LBP0,04467 BZD
5000 LBP0,11167 BZD
10000 LBP0,22334 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Lübnan Lirası
1 BZD44.775,00000 LBP
5 BZD223.875,00000 LBP
10 BZD447.750,00000 LBP
20 BZD895.500,00000 LBP
50 BZD2.238.750,00000 LBP
100 BZD4.477.500,00000 LBP
250 BZD11.193.750,00000 LBP
500 BZD22.387.500,00000 LBP
1000 BZD44.775.000,00000 LBP
2000 BZD89.550.000,00000 LBP
5000 BZD223.875.000,00000 LBP
10000 BZD447.750.000,00000 LBP