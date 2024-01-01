100 Lübnan lirasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile LBP → BTN çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0009424Nu. BTN

04:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 LBP → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim0.43%0.66%
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1 LBP → BTN istatistikleri

LBP → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. LBP → BTN kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

LBP → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. LBP → BTN kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34318,1380,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6250,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bhutan Ngultrumu
1 LBP0,00094 BTN
5 LBP0,00471 BTN
10 LBP0,00942 BTN
20 LBP0,01885 BTN
50 LBP0,04712 BTN
100 LBP0,09424 BTN
250 LBP0,23560 BTN
500 LBP0,47120 BTN
1000 LBP0,94239 BTN
2000 LBP1,88479 BTN
5000 LBP4,71197 BTN
10000 LBP9,42393 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Lübnan Lirası
1 BTN1.061,13000 LBP
5 BTN5.305,65000 LBP
10 BTN10.611,30000 LBP
20 BTN21.222,60000 LBP
50 BTN53.056,50000 LBP
100 BTN106.113,00000 LBP
250 BTN265.282,50000 LBP
500 BTN530.565,00000 LBP
1000 BTN1.061.130,00000 LBP
2000 BTN2.122.260,00000 LBP
5000 BTN5.305.650,00000 LBP
10000 BTN10.611.300,00000 LBP