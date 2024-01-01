Kazakistan tengesinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → CLP çevirin

1.000 kzt
2.134 clp

1.00000 KZT = 2.13397 CLP

09:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.073589.14671.453141.652560.94790518.3185
1 GBP1.1696911.25565104.2731.699711.932961.1087521.4268
1 USD0.931550.7964183.0431.353651.539410.8830517.0643
1 INR0.01121750.009590220.01204210.01630060.01853750.01063360.205488

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Kazakistan tengesinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Şili Pesosu
1 KZT2.13397 CLP
5 KZT10.66985 CLP
10 KZT21.33970 CLP
20 KZT42.67940 CLP
50 KZT106.69850 CLP
100 KZT213.39700 CLP
250 KZT533.49250 CLP
500 KZT1066.98500 CLP
1000 KZT2133.97000 CLP
2000 KZT4267.94000 CLP
5000 KZT10669.85000 CLP
10000 KZT21339.70000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 CLP0.46861 KZT
5 CLP2.34305 KZT
10 CLP4.68610 KZT
20 CLP9.37220 KZT
50 CLP23.43050 KZT
100 CLP46.86100 KZT
250 CLP117.15250 KZT
500 CLP234.30500 KZT
1000 CLP468.61000 KZT
2000 CLP937.22000 KZT
5000 CLP2343.05000 KZT
10000 CLP4686.10000 KZT