50 Cayman Adaları dolarından Norveç kronuna
Reel döviz kuru ile KYD → NOK çevirin
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KYD → NOK çevrim grafiği
1 KYD = 13,53520 NOK
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|1 KYD → NOK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|13,6033
|13,6033
|Düşük
|13,2609
|12,6767
|Ortalama
|13,4171
|13,1080
|Değişim
|1.59%
|5.21%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → NOK istatistikleri
KYD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6033, en düşük 13,2609 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,4171 oldu. KYD → NOK kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.
KYD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,6033, en düşük 12,6767 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,1080 oldu. KYD → NOK kurundaki değişiklik 5.21 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Norveç Kronu
|1 KYD
|13,53520 NOK
|5 KYD
|67,67600 NOK
|10 KYD
|135,35200 NOK
|20 KYD
|270,70400 NOK
|50 KYD
|676,76000 NOK
|100 KYD
|1.353,52000 NOK
|250 KYD
|3.383,80000 NOK
|500 KYD
|6.767,60000 NOK
|1000 KYD
|13.535,20000 NOK
|2000 KYD
|27.070,40000 NOK
|5000 KYD
|67.676,00000 NOK
|10000 KYD
|135.352,00000 NOK