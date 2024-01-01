10 bin Cayman Adaları dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile KYD → IMP çevirin

1,000$ KYD = 0,9665£ IMP

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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IMP
1 KYD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,96630,9663
Düşük0,93430,9083
Ortalama0,94450,9322
Değişim3.37%2.89%
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1 KYD → IMP istatistikleri

KYD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9663, en düşük 0,9343 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9445 oldu. KYD → IMP kurundaki değişiklik 3.37 değerindeydi.

KYD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9663, en düşük 0,9083 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9322 oldu. KYD → IMP kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5391,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Man Adası poundu
1 KYD0,96649 IMP
5 KYD4,83244 IMP
10 KYD9,66488 IMP
20 KYD19,32976 IMP
50 KYD48,32440 IMP
100 KYD96,64880 IMP
250 KYD241,62200 IMP
500 KYD483,24400 IMP
1000 KYD966,48800 IMP
2000 KYD1.932,97600 IMP
5000 KYD4.832,44000 IMP
10000 KYD9.664,88000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Cayman Adaları Doları
1 IMP1,03467 KYD
5 IMP5,17335 KYD
10 IMP10,34670 KYD
20 IMP20,69340 KYD
50 IMP51,73350 KYD
100 IMP103,46700 KYD
250 IMP258,66750 KYD
500 IMP517,33500 KYD
1000 IMP1.034,67000 KYD
2000 IMP2.069,34000 KYD
5000 IMP5.173,35000 KYD
10000 IMP10.346,70000 KYD