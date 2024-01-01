1 Cayman Adaları dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile KYD → IMP çevirin

1,000$ KYD = 0,9700£ IMP

02:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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IMP
1 KYD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,97310,9731
Düşük0,93520,9083
Ortalama0,95420,9367
Değişim3.20%4.71%
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1 KYD → IMP istatistikleri

KYD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9731, en düşük 0,9352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9542 oldu. KYD → IMP kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

KYD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9731, en düşük 0,9083 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9367 oldu. KYD → IMP kurundaki değişiklik 4.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,3540,9541,34718,181,5461,4070,795
1 INR0,01210,0110,0160,2160,0180,0170,009
1 EUR1,04988,44511,41319,0611,6211,4750,834
1 SGD0,74262,6070,708113,4931,1471,0440,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Man Adası poundu
1 KYD0,97002 IMP
5 KYD4,85011 IMP
10 KYD9,70022 IMP
20 KYD19,40044 IMP
50 KYD48,50110 IMP
100 KYD97,00220 IMP
250 KYD242,50550 IMP
500 KYD485,01100 IMP
1000 KYD970,02200 IMP
2000 KYD1.940,04400 IMP
5000 KYD4.850,11000 IMP
10000 KYD9.700,22000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Cayman Adaları Doları
1 IMP1,03090 KYD
5 IMP5,15450 KYD
10 IMP10,30900 KYD
20 IMP20,61800 KYD
50 IMP51,54500 KYD
100 IMP103,09000 KYD
250 IMP257,72500 KYD
500 IMP515,45000 KYD
1000 IMP1.030,90000 KYD
2000 IMP2.061,80000 KYD
5000 IMP5.154,50000 KYD
10000 IMP10.309,00000 KYD