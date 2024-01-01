bin Cayman Adaları dolarından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile KYD → AMD çevirin

1,000$ KYD = 473,4֏ AMD

20:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AMD
1 KYD → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek473,8700473,9720
Düşük470,7430470,7430
Ortalama472,2635472,4094
Değişim0.25%0.13%
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1 KYD → AMD istatistikleri

KYD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 473,8700, en düşük 470,7430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 472,2635 oldu. KYD → AMD kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

KYD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 473,9720, en düşük 470,7430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 472,4094 oldu. KYD → AMD kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,9511,41319,1451,6281,4830,834
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

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Cayman Adaları dolarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Ermeni Dramı
1 KYD473,41600 AMD
5 KYD2.367,08000 AMD
10 KYD4.734,16000 AMD
20 KYD9.468,32000 AMD
50 KYD23.670,80000 AMD
100 KYD47.341,60000 AMD
250 KYD118.354,00000 AMD
500 KYD236.708,00000 AMD
1000 KYD473.416,00000 AMD
2000 KYD946.832,00000 AMD
5000 KYD2.367.080,00000 AMD
10000 KYD4.734.160,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Cayman Adaları Doları
1 AMD0,00211 KYD
5 AMD0,01056 KYD
10 AMD0,02112 KYD
20 AMD0,04225 KYD
50 AMD0,10562 KYD
100 AMD0,21123 KYD
250 AMD0,52808 KYD
500 AMD1,05616 KYD
1000 AMD2,11231 KYD
2000 AMD4,22462 KYD
5000 AMD10,56155 KYD
10000 AMD21,12310 KYD