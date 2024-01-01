100 Kuveyt dinarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → MXN çevirin

1,000ك KWD = 66,20Mex$ MXN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 KWD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek66,988366,9883
Düşük64,582161,0707
Ortalama65,579964,4161
Değişim2.08%8.40%
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1 KWD → MXN istatistikleri

KWD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 66,9883, en düşük 64,5821 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 65,5799 oldu. KWD → MXN kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

KWD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 66,9883, en düşük 61,0707 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 64,4161 oldu. KWD → MXN kurundaki değişiklik 8.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Meksika Pesosu
1 KWD66,19860 MXN
5 KWD330,99300 MXN
10 KWD661,98600 MXN
20 KWD1.323,97200 MXN
50 KWD3.309,93000 MXN
100 KWD6.619,86000 MXN
250 KWD16.549,65000 MXN
500 KWD33.099,30000 MXN
1000 KWD66.198,60000 MXN
2000 KWD132.397,20000 MXN
5000 KWD330.993,00000 MXN
10000 KWD661.986,00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 MXN0,01511 KWD
5 MXN0,07553 KWD
10 MXN0,15106 KWD
20 MXN0,30212 KWD
50 MXN0,75531 KWD
100 MXN1,51061 KWD
250 MXN3,77653 KWD
500 MXN7,55305 KWD
1000 MXN15,10610 KWD
2000 MXN30,21220 KWD
5000 MXN75,53050 KWD
10000 MXN151,06100 KWD