5.000 Meksika pesosundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MXN → KWD çevirin

5.000 mxn
92,578 kwd

1,000 MXN = 0,01852 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Meksika pesosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 MXN0,01852 KWD
5 MXN0,09258 KWD
10 MXN0,18516 KWD
20 MXN0,37031 KWD
50 MXN0,92578 KWD
100 MXN1,85156 KWD
250 MXN4,62890 KWD
500 MXN9,25780 KWD
1000 MXN18,51560 KWD
2000 MXN37,03120 KWD
5000 MXN92,57800 KWD
10000 MXN185,15600 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Meksika Pesosu
1 KWD54,00840 MXN
5 KWD270,04200 MXN
10 KWD540,08400 MXN
20 KWD1.080,16800 MXN
50 KWD2.700,42000 MXN
100 KWD5.400,84000 MXN
250 KWD13.502,10000 MXN
500 KWD27.004,20000 MXN
1000 KWD54.008,40000 MXN
2000 KWD108.016,80000 MXN
5000 KWD270.042,00000 MXN
10000 KWD540.084,00000 MXN