20 Kuveyt dinarından Meksika pesosuna
Reel döviz kuru ile KWD → MXN çevirin
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KWD → MXN çevrim grafiği
1 KWD = 66,19860 MXN
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|1 KWD → MXN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|66,9883
|66,9883
|Düşük
|64,5821
|61,0707
|Ortalama
|65,5799
|64,4161
|Değişim
|2.08%
|8.40%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → MXN istatistikleri
KWD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 66,9883, en düşük 64,5821 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 65,5799 oldu. KWD → MXN kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.
KWD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 66,9883, en düşük 61,0707 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 64,4161 oldu. KWD → MXN kurundaki değişiklik 8.40 değerindeydi.
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Kuveyt dinarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Meksika Pesosu
|1 KWD
|66,19860 MXN
|5 KWD
|330,99300 MXN
|10 KWD
|661,98600 MXN
|20 KWD
|1.323,97200 MXN
|50 KWD
|3.309,93000 MXN
|100 KWD
|6.619,86000 MXN
|250 KWD
|16.549,65000 MXN
|500 KWD
|33.099,30000 MXN
|1000 KWD
|66.198,60000 MXN
|2000 KWD
|132.397,20000 MXN
|5000 KWD
|330.993,00000 MXN
|10000 KWD
|661.986,00000 MXN