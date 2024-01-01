10 Kuveyt dinarından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → KYD çevirin

1,000ك KWD = 2,667$ KYD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 KWD → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,67762,6892
Düşük2,66502,6650
Ortalama2,67322,6798
Değişim-0.31%-0.58%
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1 KWD → KYD istatistikleri

KWD → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6776, en düşük 2,6650 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6732 oldu. KWD → KYD kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6892, en düşük 2,6650 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6798 oldu. KWD → KYD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cayman Adaları Doları
1 KWD2,66688 KYD
5 KWD13,33440 KYD
10 KWD26,66880 KYD
20 KWD53,33760 KYD
50 KWD133,34400 KYD
100 KWD266,68800 KYD
250 KWD666,72000 KYD
500 KWD1.333,44000 KYD
1000 KWD2.666,88000 KYD
2000 KWD5.333,76000 KYD
5000 KWD13.334,40000 KYD
10000 KWD26.668,80000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Kuveyt Dinarı
1 KYD0,37497 KWD
5 KYD1,87485 KWD
10 KYD3,74970 KWD
20 KYD7,49940 KWD
50 KYD18,74850 KWD
100 KYD37,49700 KWD
250 KYD93,74250 KWD
500 KYD187,48500 KWD
1000 KYD374,97000 KWD
2000 KYD749,94000 KWD
5000 KYD1.874,85000 KWD
10000 KYD3.749,70000 KWD