100 Cayman Adaları dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile KYD → KWD çevirin

1,000$ KYD = 0,3751ك KWD

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KWD
1 KYD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37520,3752
Düşük0,37350,3719
Ortalama0,37410,3732
Değişim0.35%0.62%
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1 KYD → KWD istatistikleri

KYD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3752, en düşük 0,3735 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3741 oldu. KYD → KWD kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

KYD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3752, en düşük 0,3719 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3732 oldu. KYD → KWD kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,181,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1441,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5431,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Kuveyt Dinarı
1 KYD0,37512 KWD
5 KYD1,87561 KWD
10 KYD3,75122 KWD
20 KYD7,50244 KWD
50 KYD18,75610 KWD
100 KYD37,51220 KWD
250 KYD93,78050 KWD
500 KYD187,56100 KWD
1000 KYD375,12200 KWD
2000 KYD750,24400 KWD
5000 KYD1.875,61000 KWD
10000 KYD3.751,22000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cayman Adaları Doları
1 KWD2,66580 KYD
5 KWD13,32900 KYD
10 KWD26,65800 KYD
20 KWD53,31600 KYD
50 KWD133,29000 KYD
100 KWD266,58000 KYD
250 KWD666,45000 KYD
500 KWD1.332,90000 KYD
1000 KWD2.665,80000 KYD
2000 KWD5.331,60000 KYD
5000 KWD13.329,00000 KYD
10000 KWD26.658,00000 KYD