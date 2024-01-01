10 Kuveyt dinarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile KWD → KES çevirin

1,000ك KWD = 420,7Ksh KES

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 KWD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek422,0130423,2260
Düşük419,4630419,4630
Ortalama420,6347421,3766
Değişim0.05%-0.31%
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1 KWD → KES istatistikleri

KWD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 422,0130, en düşük 419,4630 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 420,6347 oldu. KWD → KES kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

KWD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 423,2260, en düşük 419,4630 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 421,3766 oldu. KWD → KES kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kenya Şilini
1 KWD420,66800 KES
5 KWD2.103,34000 KES
10 KWD4.206,68000 KES
20 KWD8.413,36000 KES
50 KWD21.033,40000 KES
100 KWD42.066,80000 KES
250 KWD105.167,00000 KES
500 KWD210.334,00000 KES
1000 KWD420.668,00000 KES
2000 KWD841.336,00000 KES
5000 KWD2.103.340,00000 KES
10000 KWD4.206.680,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kuveyt Dinarı
1 KES0,00238 KWD
5 KES0,01189 KWD
10 KES0,02377 KWD
20 KES0,04754 KWD
50 KES0,11886 KWD
100 KES0,23772 KWD
250 KES0,59429 KWD
500 KES1,18859 KWD
1000 KES2,37717 KWD
2000 KES4,75434 KWD
5000 KES11,88585 KWD
10000 KES23,77170 KWD