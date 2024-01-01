Kuveyt dinarından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile KWD → HTG çevirin

1.000 kwd
426.933 htg

1.00000 KWD = 426.93300 HTG

09:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0734589.13241.453181.652350.9481318.3139
1 GBP1.1695311.25545104.2451.699571.93251.1088721.419
1 USD0.931550.796527183.03361.353751.539290.8832517.0608
1 INR0.01121930.009592830.012043310.01630360.01853820.01063730.205469

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Haiti Gurdusu
1 KWD426.93300 HTG
5 KWD2134.66500 HTG
10 KWD4269.33000 HTG
20 KWD8538.66000 HTG
50 KWD21346.65000 HTG
100 KWD42693.30000 HTG
250 KWD106733.25000 HTG
500 KWD213466.50000 HTG
1000 KWD426933.00000 HTG
2000 KWD853866.00000 HTG
5000 KWD2134665.00000 HTG
10000 KWD4269330.00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Kuveyt Dinarı
1 HTG0.00234 KWD
5 HTG0.01171 KWD
10 HTG0.02342 KWD
20 HTG0.04685 KWD
50 HTG0.11711 KWD
100 HTG0.23423 KWD
250 HTG0.58557 KWD
500 HTG1.17114 KWD
1000 HTG2.34229 KWD
2000 HTG4.68458 KWD
5000 HTG11.71145 KWD
10000 HTG23.42290 KWD