250 Kuveyt dinarından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile KWD → HNL çevirin

1,000ك KWD = 81,97L HNL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 KWD → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek82,125482,1254
Düşük81,321981,0287
Ortalama81,918381,4928
Değişim0.23%1.08%
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1 KWD → HNL istatistikleri

KWD → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 82,1254, en düşük 81,3219 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 81,9183 oldu. KWD → HNL kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

KWD → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 82,1254, en düşük 81,0287 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 81,4928 oldu. KWD → HNL kurundaki değişiklik 1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Honduras Lempirası
1 KWD81,96990 HNL
5 KWD409,84950 HNL
10 KWD819,69900 HNL
20 KWD1.639,39800 HNL
50 KWD4.098,49500 HNL
100 KWD8.196,99000 HNL
250 KWD20.492,47500 HNL
500 KWD40.984,95000 HNL
1000 KWD81.969,90000 HNL
2000 KWD163.939,80000 HNL
5000 KWD409.849,50000 HNL
10000 KWD819.699,00000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Kuveyt Dinarı
1 HNL0,01220 KWD
5 HNL0,06100 KWD
10 HNL0,12200 KWD
20 HNL0,24399 KWD
50 HNL0,60998 KWD
100 HNL1,21996 KWD
250 HNL3,04990 KWD
500 HNL6,09980 KWD
1000 HNL12,19960 KWD
2000 HNL24,39920 KWD
5000 HNL60,99800 KWD
10000 HNL121,99600 KWD