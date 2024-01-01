bin Güney Kore wonundan Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile KRW → SAR çevirin
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KRW → SAR çevrim grafiği
1 KRW = 0,00269 SAR
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|1 KRW → SAR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0027
|0,0029
|Düşük
|0,0027
|0,0027
|Ortalama
|0,0027
|0,0028
|Değişim
|-1.86%
|-4.47%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → SAR istatistikleri
KRW → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0027 oldu. KRW → SAR kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.
KRW → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. KRW → SAR kurundaki değişiklik -4.47 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Arabistan Riyali
|1 KRW
|0,00269 SAR
|5 KRW
|0,01346 SAR
|10 KRW
|0,02692 SAR
|20 KRW
|0,05383 SAR
|50 KRW
|0,13458 SAR
|100 KRW
|0,26916 SAR
|250 KRW
|0,67289 SAR
|500 KRW
|1,34579 SAR
|1000 KRW
|2,69157 SAR
|2000 KRW
|5,38314 SAR
|5000 KRW
|13,45785 SAR
|10000 KRW
|26,91570 SAR
|20000 KRW
|53,83140 SAR
|30000 KRW
|80,74710 SAR
|40000 KRW
|107,66280 SAR
|50000 KRW
|134,57850 SAR
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Güney Kore Wonu
|1 SAR
|371,53000 KRW
|5 SAR
|1.857,65000 KRW
|10 SAR
|3.715,30000 KRW
|20 SAR
|7.430,60000 KRW
|50 SAR
|18.576,50000 KRW
|100 SAR
|37.153,00000 KRW
|250 SAR
|92.882,50000 KRW
|500 SAR
|185.765,00000 KRW
|1000 SAR
|371.530,00000 KRW
|2000 SAR
|743.060,00000 KRW
|5000 SAR
|1.857.650,00000 KRW
|10000 SAR
|3.715.300,00000 KRW