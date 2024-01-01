5.000 Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile SAR → KRW çevirin
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|1 SAR → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|370,5650
|371,3540
|Düşük
|363,9890
|359,3500
|Ortalama
|368,3107
|366,8039
|Değişim
|-1.60%
|0.65%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → KRW istatistikleri
SAR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 370,5650, en düşük 363,9890 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 368,3107 oldu. SAR → KRW kurundaki değişiklik -1.60 değerindeydi.
SAR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 371,3540, en düşük 359,3500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 366,8039 oldu. SAR → KRW kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Güney Kore Wonu
|1 SAR
|363,98000 KRW
|5 SAR
|1.819,90000 KRW
|10 SAR
|3.639,80000 KRW
|20 SAR
|7.279,60000 KRW
|50 SAR
|18.199,00000 KRW
|100 SAR
|36.398,00000 KRW
|250 SAR
|90.995,00000 KRW
|500 SAR
|181.990,00000 KRW
|1000 SAR
|363.980,00000 KRW
|2000 SAR
|727.960,00000 KRW
|5000 SAR
|1.819.900,00000 KRW
|10000 SAR
|3.639.800,00000 KRW
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Arabistan Riyali
|1 KRW
|0,00275 SAR
|5 KRW
|0,01374 SAR
|10 KRW
|0,02747 SAR
|20 KRW
|0,05495 SAR
|50 KRW
|0,13737 SAR
|100 KRW
|0,27474 SAR
|250 KRW
|0,68685 SAR
|500 KRW
|1,37371 SAR
|1000 KRW
|2,74741 SAR
|2000 KRW
|5,49482 SAR
|5000 KRW
|13,73705 SAR
|10000 KRW
|27,47410 SAR
|20000 KRW
|54,94820 SAR
|30000 KRW
|82,42230 SAR
|40000 KRW
|109,89640 SAR
|50000 KRW
|137,37050 SAR