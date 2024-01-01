100 Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile SAR → KRW çevirin

100 sar
36.409 krw

1,000SR SAR = 364,1₩ KRW

08:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → KRW çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek370,5650371,3540
Düşük363,9800359,3500
Ortalama368,3104366,8038
Değişim-1.60%0.65%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → KRW istatistikleri

SAR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 370,5650, en düşük 363,9800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 368,3104 oldu. SAR → KRW kurundaki değişiklik -1.60 değerindeydi.

SAR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 371,3540, en düşük 359,3500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 366,8038 oldu. SAR → KRW kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0771,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,35200,98710,66741,8531,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Güney Kore Wonu
1 SAR364,09100 KRW
5 SAR1.820,45500 KRW
10 SAR3.640,91000 KRW
20 SAR7.281,82000 KRW
50 SAR18.204,55000 KRW
100 SAR36.409,10000 KRW
250 SAR91.022,75000 KRW
500 SAR182.045,50000 KRW
1000 SAR364.091,00000 KRW
2000 SAR728.182,00000 KRW
5000 SAR1.820.455,00000 KRW
10000 SAR3.640.910,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Arabistan Riyali
1 KRW0,00275 SAR
5 KRW0,01373 SAR
10 KRW0,02747 SAR
20 KRW0,05493 SAR
50 KRW0,13733 SAR
100 KRW0,27466 SAR
250 KRW0,68664 SAR
500 KRW1,37328 SAR
1000 KRW2,74657 SAR
2000 KRW5,49314 SAR
5000 KRW13,73285 SAR
10000 KRW27,46570 SAR
20000 KRW54,93140 SAR
30000 KRW82,39710 SAR
40000 KRW109,86280 SAR
50000 KRW137,32850 SAR