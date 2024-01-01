1 Güney Kore wonundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile KRW → PGK çevirin

1,000₩ KRW = 0,002839K PGK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PGK
1 KRW → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0030
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00280,0029
Değişim-0.98%-2.74%
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1 KRW → PGK istatistikleri

KRW → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. KRW → PGK kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

KRW → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0029 oldu. KRW → PGK kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Papua Yeni Gine Kinası
1 KRW0,00284 PGK
5 KRW0,01419 PGK
10 KRW0,02839 PGK
20 KRW0,05677 PGK
50 KRW0,14194 PGK
100 KRW0,28387 PGK
250 KRW0,70968 PGK
500 KRW1,41936 PGK
1000 KRW2,83872 PGK
2000 KRW5,67744 PGK
5000 KRW14,19360 PGK
10000 KRW28,38720 PGK
20000 KRW56,77440 PGK
30000 KRW85,16160 PGK
40000 KRW113,54880 PGK
50000 KRW141,93600 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Güney Kore Wonu
1 PGK352,27100 KRW
5 PGK1.761,35500 KRW
10 PGK3.522,71000 KRW
20 PGK7.045,42000 KRW
50 PGK17.613,55000 KRW
100 PGK35.227,10000 KRW
250 PGK88.067,75000 KRW
500 PGK176.135,50000 KRW
1000 PGK352.271,00000 KRW
2000 PGK704.542,00000 KRW
5000 PGK1.761.355,00000 KRW
10000 PGK3.522.710,00000 KRW