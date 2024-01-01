250 Güney Kore wonundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile KRW → NPR çevirin

1,000₩ KRW = 0,09678₨ NPR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 KRW → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09820,1022
Düşük0,09590,0959
Ortalama0,09720,0994
Değişim-1.46%-3.95%
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1 KRW → NPR istatistikleri

KRW → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0982, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0972 oldu. KRW → NPR kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

KRW → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1022, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0994 oldu. KRW → NPR kurundaki değişiklik -3.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Nepal Rupisi
1 KRW0,09678 NPR
5 KRW0,48392 NPR
10 KRW0,96783 NPR
20 KRW1,93566 NPR
50 KRW4,83915 NPR
100 KRW9,67830 NPR
250 KRW24,19575 NPR
500 KRW48,39150 NPR
1000 KRW96,78300 NPR
2000 KRW193,56600 NPR
5000 KRW483,91500 NPR
10000 KRW967,83000 NPR
20000 KRW1.935,66000 NPR
30000 KRW2.903,49000 NPR
40000 KRW3.871,32000 NPR
50000 KRW4.839,15000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Güney Kore Wonu
1 NPR10,33240 KRW
5 NPR51,66200 KRW
10 NPR103,32400 KRW
20 NPR206,64800 KRW
50 NPR516,62000 KRW
100 NPR1.033,24000 KRW
250 NPR2.583,10000 KRW
500 NPR5.166,20000 KRW
1000 NPR10.332,40000 KRW
2000 NPR20.664,80000 KRW
5000 NPR51.662,00000 KRW
10000 NPR103.324,00000 KRW