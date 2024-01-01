20.000 Güney Kore wonundan Nepal rupisine
Reel döviz kuru ile KRW → NPR çevirin
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KRW → NPR çevrim grafiği
1 KRW = 0,09678 NPR
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|1 KRW → NPR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0982
|0,1022
|Düşük
|0,0959
|0,0959
|Ortalama
|0,0972
|0,0994
|Değişim
|-1.46%
|-3.95%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → NPR istatistikleri
KRW → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0982, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0972 oldu. KRW → NPR kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.
KRW → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1022, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0994 oldu. KRW → NPR kurundaki değişiklik -3.95 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Nepal Rupisi
|1 KRW
|0,09678 NPR
|5 KRW
|0,48392 NPR
|10 KRW
|0,96783 NPR
|20 KRW
|1,93566 NPR
|50 KRW
|4,83915 NPR
|100 KRW
|9,67830 NPR
|250 KRW
|24,19575 NPR
|500 KRW
|48,39150 NPR
|1000 KRW
|96,78300 NPR
|2000 KRW
|193,56600 NPR
|5000 KRW
|483,91500 NPR
|10000 KRW
|967,83000 NPR
|20000 KRW
|1.935,66000 NPR
|30000 KRW
|2.903,49000 NPR
|40000 KRW
|3.871,32000 NPR
|50000 KRW
|4.839,15000 NPR
|Çevrim kurları Nepal Rupisi / Güney Kore Wonu
|1 NPR
|10,33240 KRW
|5 NPR
|51,66200 KRW
|10 NPR
|103,32400 KRW
|20 NPR
|206,64800 KRW
|50 NPR
|516,62000 KRW
|100 NPR
|1.033,24000 KRW
|250 NPR
|2.583,10000 KRW
|500 NPR
|5.166,20000 KRW
|1000 NPR
|10.332,40000 KRW
|2000 NPR
|20.664,80000 KRW
|5000 NPR
|51.662,00000 KRW
|10000 NPR
|103.324,00000 KRW