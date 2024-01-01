Kamboçya rielinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile KHR → AWG çevirin

1.000 khr
0,44 awg

1.00000 KHR = 0.00044 AWG

07:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539170.931757.193623.723883.02710.796654
1 CAD0.73896211.137390.6885275.315817.530961.35390.588697
1 AUD0.64970.87920710.6053584.6736815.413453.94270.517586
1 EUR1.073251.452381.6519217.7205325.461589.10880.854985

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Kamboçya rielinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Aruba Florini
1 KHR0.00044 AWG
5 KHR0.00220 AWG
10 KHR0.00439 AWG
20 KHR0.00878 AWG
50 KHR0.02195 AWG
100 KHR0.04391 AWG
250 KHR0.10977 AWG
500 KHR0.21954 AWG
1000 KHR0.43908 AWG
2000 KHR0.87816 AWG
5000 KHR2.19541 AWG
10000 KHR4.39081 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Kamboçya Rieli
1 AWG2277.49000 KHR
5 AWG11387.45000 KHR
10 AWG22774.90000 KHR
20 AWG45549.80000 KHR
50 AWG113874.50000 KHR
100 AWG227749.00000 KHR
250 AWG569372.50000 KHR
500 AWG1138745.00000 KHR
1000 AWG2277490.00000 KHR
2000 AWG4554980.00000 KHR
5000 AWG11387450.00000 KHR
10000 AWG22774900.00000 KHR