Kırgızistan somundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile KGS → JEP çevirin

1.000 kgs
8,92 jep

1.00000 KGS = 0.00892 JEP

08:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.10421.452481.651410.9481918.3012
1 GBP1.1696911.25545104.2311.699061.931761.1090921.4081
1 USD0.931750.796527183.02281.353351.53870.8834517.0521
1 INR0.01122280.009594080.012044910.01630090.01853340.01064110.205391

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Kırgızistan somundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Jersey poundu
1 KGS0.00892 JEP
5 KGS0.04458 JEP
10 KGS0.08917 JEP
20 KGS0.17833 JEP
50 KGS0.44583 JEP
100 KGS0.89167 JEP
250 KGS2.22917 JEP
500 KGS4.45834 JEP
1000 KGS8.91669 JEP
2000 KGS17.83338 JEP
5000 KGS44.58345 JEP
10000 KGS89.16690 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Kırgızistan Somu
1 JEP112.14900 KGS
5 JEP560.74500 KGS
10 JEP1121.49000 KGS
20 JEP2242.98000 KGS
50 JEP5607.45000 KGS
100 JEP11214.90000 KGS
250 JEP28037.25000 KGS
500 JEP56074.50000 KGS
1000 JEP112149.00000 KGS
2000 JEP224298.00000 KGS
5000 JEP560745.00000 KGS
10000 JEP1121490.00000 KGS