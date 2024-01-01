Ürdün dinarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile JOD → MOP çevirin

1.000 jod
11.355,90 mop

1.00000 JOD = 11.35590 MOP

07:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555551.073389.12311.453841.653140.9487818.3172
1 GBP1.1688311.2545104.1691.699281.932231.1089621.4095
1 USD0.93170.79713183.03651.354551.540240.88417.0662
1 INR0.01122040.009599760.012042910.01631270.01854890.01064590.205526

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Ürdün dinarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Makau Patakası
1 JOD11.35590 MOP
5 JOD56.77950 MOP
10 JOD113.55900 MOP
20 JOD227.11800 MOP
50 JOD567.79500 MOP
100 JOD1135.59000 MOP
250 JOD2838.97500 MOP
500 JOD5677.95000 MOP
1000 JOD11355.90000 MOP
2000 JOD22711.80000 MOP
5000 JOD56779.50000 MOP
10000 JOD113559.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Ürdün Dinarı
1 MOP0.08806 JOD
5 MOP0.44030 JOD
10 MOP0.88060 JOD
20 MOP1.76120 JOD
50 MOP4.40301 JOD
100 MOP8.80602 JOD
250 MOP22.01505 JOD
500 MOP44.03010 JOD
1000 MOP88.06020 JOD
2000 MOP176.12040 JOD
5000 MOP440.30100 JOD
10000 MOP880.60200 JOD