Ürdün dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile JOD → AWG çevirin

1.000 jod
2.523,79 awg

1.00000 JOD = 2.52379 AWG

07:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354251.3473519.02130.93140.7967813.67291.53976
1 CAD0.73841610.99490514.04560.6877620.5883562.712131.13699
1 SGD0.7421981.00512114.11760.6912850.5913692.726021.14281
1 ZAR0.05257280.07119650.070833710.04896630.04188890.1930940.0809495

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Ürdün dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Aruba Florini
1 JOD2.52379 AWG
5 JOD12.61895 AWG
10 JOD25.23790 AWG
20 JOD50.47580 AWG
50 JOD126.18950 AWG
100 JOD252.37900 AWG
250 JOD630.94750 AWG
500 JOD1261.89500 AWG
1000 JOD2523.79000 AWG
2000 JOD5047.58000 AWG
5000 JOD12618.95000 AWG
10000 JOD25237.90000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Ürdün Dinarı
1 AWG0.39623 JOD
5 AWG1.98114 JOD
10 AWG3.96229 JOD
20 AWG7.92458 JOD
50 AWG19.81145 JOD
100 AWG39.62290 JOD
250 AWG99.05725 JOD
500 AWG198.11450 JOD
1000 AWG396.22900 JOD
2000 AWG792.45800 JOD
5000 AWG1981.14500 JOD
10000 AWG3962.29000 JOD