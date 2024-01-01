Jersey poundundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile JEP → TND çevirin

1.000 jep
3.940,420 tnd

1.00000 JEP = 3.94042 TND

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Tunus Dinarı
1 JEP3.94042 TND
5 JEP19.70210 TND
10 JEP39.40420 TND
20 JEP78.80840 TND
50 JEP197.02100 TND
100 JEP394.04200 TND
250 JEP985.10500 TND
500 JEP1970.21000 TND
1000 JEP3940.42000 TND
2000 JEP7880.84000 TND
5000 JEP19702.10000 TND
10000 JEP39404.20000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Jersey poundu
1 TND0.25378 JEP
5 TND1.26890 JEP
10 TND2.53780 JEP
20 TND5.07560 JEP
50 TND12.68900 JEP
100 TND25.37800 JEP
250 TND63.44500 JEP
500 TND126.89000 JEP
1000 TND253.78000 JEP
2000 TND507.56000 JEP
5000 TND1268.90000 JEP
10000 TND2537.80000 JEP