20 Tunus dinarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TND → JEP çevirin

20 tnd
5,10 jep

1,000 TND = 0,2549 JEP

21:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8541,06488,9271,4641,6450,97217,73
1 GBP1,1711,245104,0931,7141,9251,13720,754
1 USD0,940,803183,6091,3771,5460,91316,67
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Jersey poundu
1 TND0,25487 JEP
5 TND1,27436 JEP
10 TND2,54871 JEP
20 TND5,09742 JEP
50 TND12,74355 JEP
100 TND25,48710 JEP
250 TND63,71775 JEP
500 TND127,43550 JEP
1000 TND254,87100 JEP
2000 TND509,74200 JEP
5000 TND1.274,35500 JEP
10000 TND2.548,71000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Tunus Dinarı
1 JEP3,92355 TND
5 JEP19,61775 TND
10 JEP39,23550 TND
20 JEP78,47100 TND
50 JEP196,17750 TND
100 JEP392,35500 TND
250 JEP980,88750 TND
500 JEP1.961,77500 TND
1000 JEP3.923,55000 TND
2000 JEP7.847,10000 TND
5000 JEP19.617,75000 TND
10000 JEP39.235,50000 TND