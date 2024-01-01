Jersey poundundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile JEP → TMT çevirin

1.000 jep
4.395,12 tmt

1.00000 JEP = 4.39512 TMT

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Türkmenistan Manatı
1 JEP4.39512 TMT
5 JEP21.97560 TMT
10 JEP43.95120 TMT
20 JEP87.90240 TMT
50 JEP219.75600 TMT
100 JEP439.51200 TMT
250 JEP1098.78000 TMT
500 JEP2197.56000 TMT
1000 JEP4395.12000 TMT
2000 JEP8790.24000 TMT
5000 JEP21975.60000 TMT
10000 JEP43951.20000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Jersey poundu
1 TMT0.22753 JEP
5 TMT1.13763 JEP
10 TMT2.27525 JEP
20 TMT4.55050 JEP
50 TMT11.37625 JEP
100 TMT22.75250 JEP
250 TMT56.88125 JEP
500 TMT113.76250 JEP
1000 TMT227.52500 JEP
2000 TMT455.05000 JEP
5000 TMT1137.62500 JEP
10000 TMT2275.25000 JEP