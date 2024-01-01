Jersey poundundan Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → SBD çevirin

1.000 jep
10.279,60 sbd

1.00000 JEP = 10.27960 SBD

07:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0734589.11871.453611.652730.9493418.3282
1 GBP1.1697111.25565104.2451.700341.933261.1104621.4391
1 USD0.931550.7964183.02081.354151.539650.8843517.0741
1 INR0.0112210.009592780.012045210.0163110.01854530.01065210.205661

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Jersey poundundan Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Solomon Adaları doları
1 JEP10.27960 SBD
5 JEP51.39800 SBD
10 JEP102.79600 SBD
20 JEP205.59200 SBD
50 JEP513.98000 SBD
100 JEP1027.96000 SBD
250 JEP2569.90000 SBD
500 JEP5139.80000 SBD
1000 JEP10279.60000 SBD
2000 JEP20559.20000 SBD
5000 JEP51398.00000 SBD
10000 JEP102796.00000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Jersey poundu
1 SBD0.09728 JEP
5 SBD0.48640 JEP
10 SBD0.97280 JEP
20 SBD1.94561 JEP
50 SBD4.86402 JEP
100 SBD9.72803 JEP
250 SBD24.32007 JEP
500 SBD48.64015 JEP
1000 SBD97.28030 JEP
2000 SBD194.56060 JEP
5000 SBD486.40150 JEP
10000 SBD972.80300 JEP