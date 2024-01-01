10 Solomon Adaları dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SBD → JEP çevirin

10 sbd
0,94 jep

1,000SI$ SBD = 0,09412£ JEP

11:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09510,0964
Düşük0,09260,0926
Ortalama0,09390,0947
Değişim-1.05%-2.08%
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1 SBD → JEP istatistikleri

SBD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0951, en düşük 0,0926 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0939 oldu. SBD → JEP kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

SBD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0964, en düşük 0,0926 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0947 oldu. SBD → JEP kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08490,7541,5041,6630,94320,534
1 GBP1,17711,275106,7891,771,9571,1124,162
1 USD0,9230,784183,7561,3881,5350,87118,951
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Jersey poundu
1 SBD0,09412 JEP
5 SBD0,47059 JEP
10 SBD0,94118 JEP
20 SBD1,88235 JEP
50 SBD4,70589 JEP
100 SBD9,41177 JEP
250 SBD23,52943 JEP
500 SBD47,05885 JEP
1000 SBD94,11770 JEP
2000 SBD188,23540 JEP
5000 SBD470,58850 JEP
10000 SBD941,17700 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Solomon Adaları doları
1 JEP10,62500 SBD
5 JEP53,12500 SBD
10 JEP106,25000 SBD
20 JEP212,50000 SBD
50 JEP531,25000 SBD
100 JEP1.062,50000 SBD
250 JEP2.656,25000 SBD
500 JEP5.312,50000 SBD
1000 JEP10.625,00000 SBD
2000 JEP21.250,00000 SBD
5000 JEP53.125,00000 SBD
10000 JEP106.250,00000 SBD