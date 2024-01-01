Jersey poundundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile JEP → RON çevirin

1.000 jep
5.820,48 ron

1.00000 JEP = 5.82048 RON

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Rumen Leyi
1 JEP5.82048 RON
5 JEP29.10240 RON
10 JEP58.20480 RON
20 JEP116.40960 RON
50 JEP291.02400 RON
100 JEP582.04800 RON
250 JEP1455.12000 RON
500 JEP2910.24000 RON
1000 JEP5820.48000 RON
2000 JEP11640.96000 RON
5000 JEP29102.40000 RON
10000 JEP58204.80000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Jersey poundu
1 RON0.17181 JEP
5 RON0.85903 JEP
10 RON1.71807 JEP
20 RON3.43614 JEP
50 RON8.59035 JEP
100 RON17.18070 JEP
250 RON42.95175 JEP
500 RON85.90350 JEP
1000 RON171.80700 JEP
2000 RON343.61400 JEP
5000 RON859.03500 JEP
10000 RON1718.07000 JEP