Jersey poundundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile JEP → PLN çevirin

1.000 jep
5.074,53 pln

1.00000 JEP = 5.07453 PLN

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Polonya Zlotisi
1 JEP5.07453 PLN
5 JEP25.37265 PLN
10 JEP50.74530 PLN
20 JEP101.49060 PLN
50 JEP253.72650 PLN
100 JEP507.45300 PLN
250 JEP1268.63250 PLN
500 JEP2537.26500 PLN
1000 JEP5074.53000 PLN
2000 JEP10149.06000 PLN
5000 JEP25372.65000 PLN
10000 JEP50745.30000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Jersey poundu
1 PLN0.19706 JEP
5 PLN0.98531 JEP
10 PLN1.97063 JEP
20 PLN3.94126 JEP
50 PLN9.85315 JEP
100 PLN19.70630 JEP
250 PLN49.26575 JEP
500 PLN98.53150 JEP
1000 PLN197.06300 JEP
2000 PLN394.12600 JEP
5000 PLN985.31500 JEP
10000 PLN1970.63000 JEP