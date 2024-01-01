250 Polonya zlotisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PLN → JEP çevirin

1,000zł PLN = 0,1937£ JEP

13:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 PLN → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19390,1996
Düşük0,18990,1899
Ortalama0,19230,1948
Değişim0.12%-3.00%
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1 PLN → JEP istatistikleri

PLN → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1939, en düşük 0,1899 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1923 oldu. PLN → JEP kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

PLN → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1996, en düşük 0,1899 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1948 oldu. PLN → JEP kurundaki değişiklik -3.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4220,8861.394,5111,0823,926
1 EUR1,05710,83789,2040,9361.473,5111,70825,282
1 GBP1,2631,1951106,5861,1191.760,6413,98930,207
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5180,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Jersey poundu
1 PLN0,19366 JEP
5 PLN0,96831 JEP
10 PLN1,93662 JEP
20 PLN3,87324 JEP
50 PLN9,68310 JEP
100 PLN19,36620 JEP
250 PLN48,41550 JEP
500 PLN96,83100 JEP
1000 PLN193,66200 JEP
2000 PLN387,32400 JEP
5000 PLN968,31000 JEP
10000 PLN1.936,62000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Polonya Zlotisi
1 JEP5,16364 PLN
5 JEP25,81820 PLN
10 JEP51,63640 PLN
20 JEP103,27280 PLN
50 JEP258,18200 PLN
100 JEP516,36400 PLN
250 JEP1.290,91000 PLN
500 JEP2.581,82000 PLN
1000 JEP5.163,64000 PLN
2000 JEP10.327,28000 PLN
5000 JEP25.818,20000 PLN
10000 JEP51.636,40000 PLN