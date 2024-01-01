Jersey poundundan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile JEP → NIO çevirin

1.000 jep
46.212 nio

1.00000 JEP = 46.21200 NIO

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Nikaragua Kordobası
1 JEP46.21200 NIO
5 JEP231.06000 NIO
10 JEP462.12000 NIO
20 JEP924.24000 NIO
50 JEP2310.60000 NIO
100 JEP4621.20000 NIO
250 JEP11553.00000 NIO
500 JEP23106.00000 NIO
1000 JEP46212.00000 NIO
2000 JEP92424.00000 NIO
5000 JEP231060.00000 NIO
10000 JEP462120.00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Jersey poundu
1 NIO0.02164 JEP
5 NIO0.10820 JEP
10 NIO0.21639 JEP
20 NIO0.43279 JEP
50 NIO1.08197 JEP
100 NIO2.16394 JEP
250 NIO5.40985 JEP
500 NIO10.81970 JEP
1000 NIO21.63940 JEP
2000 NIO43.27880 JEP
5000 NIO108.19700 JEP
10000 NIO216.39400 JEP