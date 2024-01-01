Jersey poundundan Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → KYD çevirin

1.000 jep
1.029,55 kyd

1.00000 JEP = 1.02955 KYD

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Cayman Adaları Doları
1 JEP1.02955 KYD
5 JEP5.14775 KYD
10 JEP10.29550 KYD
20 JEP20.59100 KYD
50 JEP51.47750 KYD
100 JEP102.95500 KYD
250 JEP257.38750 KYD
500 JEP514.77500 KYD
1000 JEP1029.55000 KYD
2000 JEP2059.10000 KYD
5000 JEP5147.75000 KYD
10000 JEP10295.50000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Jersey poundu
1 KYD0.97130 JEP
5 KYD4.85649 JEP
10 KYD9.71298 JEP
20 KYD19.42596 JEP
50 KYD48.56490 JEP
100 KYD97.12980 JEP
250 KYD242.82450 JEP
500 KYD485.64900 JEP
1000 KYD971.29800 JEP
2000 KYD1942.59600 JEP
5000 KYD4856.49000 JEP
10000 KYD9712.98000 JEP