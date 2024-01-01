Jersey poundundan Gine frangına

Reel döviz kuru ile JEP → GNF çevirin

1.000 jep
10.788.800 gnf

1.00000 JEP = 10788.80000 GNF

07:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545351.0732589.09611.453451.653320.9488518.3286
1 GBP1.1702311.25595104.2631.700871.934761.1103721.4487
1 USD0.931750.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122380.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Gine Frangı
1 JEP10788.80000 GNF
5 JEP53944.00000 GNF
10 JEP107888.00000 GNF
20 JEP215776.00000 GNF
50 JEP539440.00000 GNF
100 JEP1078880.00000 GNF
250 JEP2697200.00000 GNF
500 JEP5394400.00000 GNF
1000 JEP10788800.00000 GNF
2000 JEP21577600.00000 GNF
5000 JEP53944000.00000 GNF
10000 JEP107888000.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Jersey poundu
1 GNF0.00009 JEP
5 GNF0.00046 JEP
10 GNF0.00093 JEP
20 GNF0.00185 JEP
50 GNF0.00463 JEP
100 GNF0.00927 JEP
250 GNF0.02317 JEP
500 GNF0.04634 JEP
1000 GNF0.09269 JEP
2000 GNF0.18538 JEP
5000 GNF0.46344 JEP
10000 GNF0.92689 JEP