5 Gine frangından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile GNF → JEP çevirin

5 gnf
0,00 jep

1.00000 GNF = 0.00009 JEP

10:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86471.0971591.40851.48961.655450.9624518.8275
1 GBP1.1564711.2688105.7091.722651.914451.1130421.7731
1 USD0.911450.788146183.31451.35771.508860.877217.1604
1 INR0.01093990.009459890.012002710.01629610.01811050.01052880.205971

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Gine frangından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Jersey poundu
1 GNF0.00009 JEP
5 GNF0.00046 JEP
10 GNF0.00092 JEP
20 GNF0.00183 JEP
50 GNF0.00459 JEP
100 GNF0.00917 JEP
250 GNF0.02293 JEP
500 GNF0.04586 JEP
1000 GNF0.09171 JEP
2000 GNF0.18342 JEP
5000 GNF0.45856 JEP
10000 GNF0.91712 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Gine Frangı
1 JEP10903.70000 GNF
5 JEP54518.50000 GNF
10 JEP109037.00000 GNF
20 JEP218074.00000 GNF
50 JEP545185.00000 GNF
100 JEP1090370.00000 GNF
250 JEP2725925.00000 GNF
500 JEP5451850.00000 GNF
1000 JEP10903700.00000 GNF
2000 JEP21807400.00000 GNF
5000 JEP54518500.00000 GNF
10000 JEP109037000.00000 GNF