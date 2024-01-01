Jersey poundundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → FJD çevirin

1.000 jep
2.841,84 fjd

1.00000 JEP = 2.84184 FJD

07:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85461.0733589.10441.453581.653470.94889518.3303
1 GBP1.1701411.25595104.2631.700871.934761.1103421.4487
1 USD0.931650.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122280.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Fiji Doları
1 JEP2.84184 FJD
5 JEP14.20920 FJD
10 JEP28.41840 FJD
20 JEP56.83680 FJD
50 JEP142.09200 FJD
100 JEP284.18400 FJD
250 JEP710.46000 FJD
500 JEP1420.92000 FJD
1000 JEP2841.84000 FJD
2000 JEP5683.68000 FJD
5000 JEP14209.20000 FJD
10000 JEP28418.40000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Jersey poundu
1 FJD0.35189 JEP
5 FJD1.75943 JEP
10 FJD3.51885 JEP
20 FJD7.03770 JEP
50 FJD17.59425 JEP
100 FJD35.18850 JEP
250 FJD87.97125 JEP
500 FJD175.94250 JEP
1000 FJD351.88500 JEP
2000 FJD703.77000 JEP
5000 FJD1759.42500 JEP
10000 FJD3518.85000 JEP