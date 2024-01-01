500 Fiji dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile FJD → JEP çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,3478£ JEP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → JEP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

JEP
1 FJD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34780,3478
Düşük0,33720,3372
Ortalama0,34220,3418
Değişim1.30%1.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → JEP istatistikleri

FJD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3478, en düşük 0,3372 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3422 oldu. FJD → JEP kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

FJD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3478, en düşük 0,3372 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3418 oldu. FJD → JEP kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Jersey poundu
1 FJD0,34778 JEP
5 FJD1,73891 JEP
10 FJD3,47781 JEP
20 FJD6,95562 JEP
50 FJD17,38905 JEP
100 FJD34,77810 JEP
250 FJD86,94525 JEP
500 FJD173,89050 JEP
1000 FJD347,78100 JEP
2000 FJD695,56200 JEP
5000 FJD1.738,90500 JEP
10000 FJD3.477,81000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Fiji Doları
1 JEP2,87537 FJD
5 JEP14,37685 FJD
10 JEP28,75370 FJD
20 JEP57,50740 FJD
50 JEP143,76850 FJD
100 JEP287,53700 FJD
250 JEP718,84250 FJD
500 JEP1.437,68500 FJD
1000 JEP2.875,37000 FJD
2000 JEP5.750,74000 FJD
5000 JEP14.376,85000 FJD
10000 JEP28.753,70000 FJD