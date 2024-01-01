Jersey poundundan Çek korunasına

Reel döviz kuru ile JEP → CZK çevirin

1.000 jep
29.723 czk

1.00000 JEP = 29.72300 CZK

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0733589.10321.453581.653470.94881518.3319
1 GBP1.1703111.25615104.2781.701141.935071.1104121.4539
1 USD0.931650.796083183.01411.354251.540480.8839517.0791
1 INR0.01122290.009589740.012046110.01631350.01855680.01064820.205737

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Jersey poundundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 JEP29.72300 CZK
5 JEP148.61500 CZK
10 JEP297.23000 CZK
20 JEP594.46000 CZK
50 JEP1486.15000 CZK
100 JEP2972.30000 CZK
250 JEP7430.75000 CZK
500 JEP14861.50000 CZK
1000 JEP29723.00000 CZK
2000 JEP59446.00000 CZK
5000 JEP148615.00000 CZK
10000 JEP297230.00000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Jersey poundu
1 CZK0.03364 JEP
5 CZK0.16822 JEP
10 CZK0.33644 JEP
20 CZK0.67288 JEP
50 CZK1.68219 JEP
100 CZK3.36439 JEP
250 CZK8.41097 JEP
500 CZK16.82195 JEP
1000 CZK33.64390 JEP
2000 CZK67.28780 JEP
5000 CZK168.21950 JEP
10000 CZK336.43900 JEP