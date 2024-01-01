Jersey poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile JEP → AED çevirin

1.000 jep
4.611,51 aed

1.00000 JEP = 4.61151 AED

07:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547851.0732589.09641.453661.653570.9488218.3318
1 GBP1.1698811.25555104.231.700581.934441.1100121.4455
1 USD0.931750.796464183.01551.354451.540710.8840517.0806
1 INR0.01122380.009594160.012045910.01631560.01855930.01064920.205752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 JEP4.61151 AED
5 JEP23.05755 AED
10 JEP46.11510 AED
20 JEP92.23020 AED
50 JEP230.57550 AED
100 JEP461.15100 AED
250 JEP1152.87750 AED
500 JEP2305.75500 AED
1000 JEP4611.51000 AED
2000 JEP9223.02000 AED
5000 JEP23057.55000 AED
10000 JEP46115.10000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Jersey poundu
1 AED0.21685 JEP
5 AED1.08424 JEP
10 AED2.16849 JEP
20 AED4.33698 JEP
50 AED10.84245 JEP
100 AED21.68490 JEP
250 AED54.21225 JEP
500 AED108.42450 JEP
1000 AED216.84900 JEP
2000 AED433.69800 JEP
5000 AED1084.24500 JEP
10000 AED2168.49000 JEP