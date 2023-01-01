10 bin Endonezya rupisinden Gana sedisine
Reel döviz kuru ile IDR → GHS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gana Sedisi / Endonezya Rupisi
|1 GHS
|1372.56000 IDR
|5 GHS
|6862.80000 IDR
|10 GHS
|13725.60000 IDR
|20 GHS
|27451.20000 IDR
|50 GHS
|68628.00000 IDR
|100 GHS
|137256.00000 IDR
|250 GHS
|343140.00000 IDR
|500 GHS
|686280.00000 IDR
|1000 GHS
|1372560.00000 IDR
|2000 GHS
|2745120.00000 IDR
|5000 GHS
|6862800.00000 IDR
|10000 GHS
|13725600.00000 IDR