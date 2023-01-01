100 Endonezya rupisinden Aruba florinine
Reel döviz kuru ile IDR → AWG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Endonezya Rupisi
|1 AWG
|8538.67000 IDR
|5 AWG
|42693.35000 IDR
|10 AWG
|85386.70000 IDR
|20 AWG
|170773.40000 IDR
|50 AWG
|426933.50000 IDR
|100 AWG
|853867.00000 IDR
|250 AWG
|2134667.50000 IDR
|500 AWG
|4269335.00000 IDR
|1000 AWG
|8538670.00000 IDR
|2000 AWG
|17077340.00000 IDR
|5000 AWG
|42693350.00000 IDR
|10000 AWG
|85386700.00000 IDR