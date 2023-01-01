20000 Macar forintinden Botsvana pulasına
Reel döviz kuru ile HUF → BWP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Botsvana Pulası
|2000 HUF
|74.76500 BWP
|5000 HUF
|186.91250 BWP
|10000 HUF
|373.82500 BWP
|15000 HUF
|560.73750 BWP
|20000 HUF
|747.65000 BWP
|30000 HUF
|1121.47500 BWP
|40000 HUF
|1495.30000 BWP
|50000 HUF
|1869.12500 BWP
|60000 HUF
|2242.95000 BWP
|100000 HUF
|3738.25000 BWP
|150000 HUF
|5607.37500 BWP
|200000 HUF
|7476.50000 BWP